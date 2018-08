29 Kameraden im Einsatz : Kellerbrand in Tessenow

Feuerwehr rettet Bewohner aus oberem Stockwerk

von migb

30. August 2018, 15:38 Uhr

Heute Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Tessenow gerufen. Vor Ort angekommen haben die Bewohner aus den Gebäude bereits verlassen, „lediglich aus dem oberen Stockwerk haben wir noch einen geholt“, sagt Einsatzleiter Christian Ahrens. Mit insgesamt 29 Kameraden war die Feuerwehr am Einsatzort. „Wir hatten über die Leitstelle noch weitere Atemschutzträger angefordert, da das Haus stark verrucht war“, erzählt der Einsatzleiter weiter. So waren die Wehren aus Tessenow, Suckow und Marnitz im Einsatz, ebenso die Amtswehrführung. Nach dem das Gebäude entraucht war, konnten die Mieter wieder in ihre Wohnungen.

Als möglichen Brandherd bezeichnete die Polizei einen Stromanschlusskasten im Kellergang. Sie hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen soll eine unsachgemäße Installation eines Kabels am Hausanschluss offenbar den Brand ausgelöst haben. Der Sachschaden wird nach erster Schätzung mit rund 5000 Euro beziffert.