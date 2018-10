Parchim : Kleine Engel in offener Töpferwerkstatt

Mitglieder von „Guter Ton“ luden erneut ins Buchholzfeld ein. Irla Wulf zieht sich nach 20 Jahren aus der Gruppe zurück

von Simone Herbst

22. Oktober 2018, 10:18 Uhr

„Die Engel möchte ich gern ausstechen!“ Leonie macht sich gleich an den Ton, den Katrin Prüß für die unterschiedlichsten Weihnachtsanhänger vorbereitet hat. Die Achtjährige war mit ihrer Oma zum offenen Tag der Töpferei nach Parchim gekommen. „Omi bekommt also einen Engel und zuhause hängen wir uns welche in unseren Weihnachtsbaum“, freut sich die Kleine. Während Leonie begeistert losstanzt, trudeln immer mehr Mitglieder der Hobbygruppe „Guter Ton“ in der Werkstatt von Irla Wulf im Buchholzfeld ein. Jeder mit Kuchen oder Torte im Gepäck. Denn es gibt etwas zu feiern. Weniger, dass sich Irla Wulf nach 20 Jahren künftig weitestgehend aus der Leitung ihrer beiden Gruppen zurückzieht. Ihre Schwester ist gerade 69 Jahre alt geworden. Und weil die Thüringerin dieser Tage zu Besuch ist, wird in der Werkstatt gefeiert. „Unsere Mitglieder haben natürlich trotzdem einiges vorbereitet für die Besucher, die zum Töpfern kommen.“

In einer Ecke, vorweihnachtlich mit Kerzen drapiert, stehen Arbeiten der beiden Töpfergruppen zum Verkauf bereit. „15 Jahre lang waren wir mit unserem Stand auf dem Adventsmarkt an der Marienkirche vertreten. An allen Tagen. Aber auch wir werden älter und sind nur noch an einem Tag vor Ort“, erzählt Irla Wulf. Um die ausgebliebenen Verkaufserlöse aufzufangen, wurde vor vier Jahren kurzerhand der Tag der offenen Töpferei eingeführt. Um Reichtümer ginge es da nicht. „Aber mit dem Verkauf möchten wir schon soviel Geld einspielen, dass es für Ton, Strom, Lasuren und Brikett reicht“, sagt Irla Wulf. „Und wir haben zwei alte Brennöfen. Der eine wurde gerade generalüberholt, und wahrscheinlich war das auch nicht zum letzten Mal notwendig“, sagt Katrin Prüß. Denn eines steht fest: Auch wenn sich die Chefin zurückzieht, die Mitglieder von „Guter Ton“ wollen auf alle Fälle weitermachen.