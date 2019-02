von svz.de

19. Februar 2019, 07:06 Uhr

Die Schauspieler der Fritz-Reuter-Bühne präsentieren am Mittwoch, 20. Februar, das Stück „Twei as Bonnie un Clyde“ in der Stadthalle. Um 19 Uhr beginnt die Komödie von Tom Müller und Sabine Misiorny, Niederdeutsch Renate Wedemeyer.