Kreisverwaltung ändert Öffnungszeiten

von Marlena Petersen

30. Januar 2019, 20:12 Uhr

Einige Bereiche der Kreisverwaltung in Ludwigslust sind noch bis Ende Februar eingeschränkt erreichbar. Betroffen sind die Abteilungen Unterhaltsvorschuss, Kita und Beurkundung beim Fachdienst Jugend. Die Öffnungszeiten ändern sich wie folgt: montags geschlossen, dienstags 8 bis 13Uhr und 14 bis 18 Uhr, mittwochs geschlossen, donnerstags: 8 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, freitags geschlossen. Beurkundungen sind zu den üblichen Öffnungszeiten am Standort der Kreisverwaltung in Parchim möglich. Grund für die Einschränkung der Öffnungszeiten ist eine aufwendige Fachsoftware-Umstellung.