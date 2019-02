von svz.de

05. Februar 2019, 13:22 Uhr

Das Deutsche Rote Kreuz bittet Einwohner, sich an den nächsten Blutspendeaktionen zu beteiligen. Aufgerufen sind die potenziellen Spender, zu den Aktionen am 7. ,14. und 21. Februar jeweils zwischen 14 und 19 Uhr ins Haus der Jugend in der Parchimer Dragonerstraße zu kommen, oder am 27. Februar zwischen 15 und 18 Uhr in die Mestliner Grundschule, Marx-Engels-Platz 2.