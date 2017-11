Parchim : Leidet Manu durch Giftköder?

vergrößern 1 von 2 Foto: Peter Frank Niemann 1 von 2

von Michael Beitien

erstellt am 17.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Hündin Manu hat eine Leidensgeschichte hinter sich, nachdem sie vermutlich beim Spaziergang einen Köder mit Rattengift geschluckt hat. Er wolle andere Hundebesitzer aus Parchim warnen, um ihnen dieses Leid zu ersparen, sagt Peter Frank Niemann. Er und seine Mutter Kerstin wohnen in der Goethestraße und gehen in der Umgebung regelmäßig mit der neunjährigen Mischlingshündin spazieren.

Vermutlich am Donnerstag vergangener Woche muss Manu auf dem Weg etwas gefressen haben, sagt Peter Frank Niemann. Ganz sicher sei er allerdings nicht. Am Freitag wurde der Bauch der Hündin immer fester. Sie bekam schwer Luft. Am Sonnabend ging es zum Tierarzt. „Manu musste operiert werden, weil sie schwere innere Blutungen hatte“, erklärte der Parchimer. Bei der Operation habe sich herausgestellt, dass diese Verletzungen durch Rattengift hervorgerufen wurden. Dieser Verdacht steht auch auf der Rechnung aus der Tierarztpraxis, die uns Peter-Frank Niemann zeigt. Die Organe der Hündin waren laut der Untersuchung in Ordnung, so der Halter. Es gab innere Blutungen, aber es wurde keine Stelle gefunden, aus der das Blut kommt.

Das Tier hatte einen hohen Blutverlust erlitten und benötigte eine Bluttransfusion – am besten von einem Schäferhund oder einem Labrador. Aus diesen Rassen ist Manu gekreuzt. „Gott sei Dank konnten wir eine nette Parchimerin finden, die sich bereit erklärte, ihren Hund für eine Blutspende für meine Hündin zur Verfügung zu stellen. Dies rettet meinem Hund das Leben“, so Peter Frank Niemann. Der abgezapfte Lebenssaft von einem Australischen Schäferhund – immerhin 350 Milliliter – hat zur Genesung beigetragen. „Manu geht es jeden Tag etwas besser“, so Peter-Frank Niemann.

Der Hundehalter aus der Goethestraße erzählt, er sei mit seinem Hund ausschließlich im Bereich Brunnenfeld, Kastanienallee, Slater Fährsteig und Buchholzfeld unterwegs. „Hier muss mein Hund den Giftköder aufgenommen haben“, erklärt der Parchimer zur Warnung für andere Hundehalter. Er hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Denn er vermutet, dass ein leckerer Köder den Hund angelockt hat. „Manu ist nicht so verfressen“, sagt er.

„Wenn es Hinweise geben sollte, dass bewusst Tiere vergiftet werden, sollte man nicht zögern, sofort die Polizei einzuschalten“, sagt Klaus Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust.

Ein Tiermediziner, mit dem SVZ über den Fall sprach, erklärte, dass es sich schwer aufklären lässt, ob ein Hund durch Rattengift geschädigt wurde. Denn das lasse sich kaum nachweisen und mit Bestimmtheit nur sagen, wenn man gesehen hat, wie das Tier den Giftköder geschluckt hat. Zuweilen kommt es vor, dass es Unglücke mit Rattengift gibt, das beispielsweise in privaten Scheunen ausgelegt wird. Tierärzte haben ein Gegenmittel gegen die Auswirkungen des Gifts.

Fakt ist: Mit der kalten Jahreszeit zieht es vermehrt Ratten, die im Sommer ihr Futter in der Natur finden, wieder in die Nähe der Menschen. Sie können zur Plage werden.

Eine Mitarbeiterin einer Schädlingsbekämpfungsfirma erklärte, man könne Hunde vor der Aufnahme von Rattengift nur so schützen: Sie nicht von der Leine und nie unbeaufsichtigt lassen. Nur an der Leine – so will auch Peter Frank Niemann künftig mit Manu unterwegs sein.