Parchim : Leistungsstark und engagiert

von Christiane Großmann

erstellt am 20.Okt.2017 | 05:00 Uhr

„Danke für das Vertrauen.“ Mit diesen Worten wandte sich der wiedergewählte Vorsitzende des Kreisverbandes Parchim der Volkssolidarität, Horst Derer, im Namen des gesamten Vorstandes an die Delegierten aus den Ortsgruppen. Langjährige Vorstandsmitglieder, wie zum Beispiel Doris Riemer, und neue Mitstreiter, wie Christiane Schirdewahn aus Spornitz oder Petra Steiniger aus Plau am See, werden in der nächsten Legislatur die Geschicke des Kreisverbandes lenken. Dem gestern auf dem Verbandstag neu gewählten ehrenamtlichen Vorstand gehören ebenfalls Peter Schlottke, Birgit Kautz sowie Wolf Kröpelin an.

In seinem Resümee über das Geschäftsjahr 2016 zeichnete Horst Derer das Bild von einem leistungsstarken Sozial- und Wohlfahrtsverband, der wirtschaftlich gut aufgestellt ist, über eine geordnete Kapitalstruktur verfügt und mit durchschnittlich 168 Mitarbeitern als mittelgroßer Arbeitgeber im Landkreis etabliert ist: So beschäftigt der Kreisverband in seinen neun Kindertagesstätten allein 79 fest angestellte Erzieherinnen, die im Jahr 2016 insgesamt durchschnittlich 588 Kinder zwischen 3 Monaten und zehn Jahren unter ihrer Obhut hatten. Tatsächlich erwirtschaftet die Volkssolidarität Parchim mittlerweile fast 52 Prozent ihrer Einnahmen im Bereich der Kindertagesstätten. Mit großem Respekt würdigte Horst Derer das uneigennützige ehrenamtliche Engagement der Helfer, Hauptkassierer sowie Ortsgruppenvorsitzenden. „Sie scheuen keine Zeit und Mühe und sorgen sich im Interesse ihrer Ortsgruppe um das Wohl der Mitglieder.“ Allerdings verhehlte er auch nicht, dass die Mitgliederzahl im Vergleich zum Vorjahr um 42 gesunken ist, obwohl andererseits 76 neue Mitgliedsausweise ausgestellt wurden. Damit zählt der Kreisverband 1196 Mitglieder in 24 Ortsgruppen. Seinen Aufruf, neue Ansätze in der Mitgliedergewinnung zu verwirklichen und vor allem über die Einrichtungen in VS-Trägerschaft Verstärkung zu gewinnen, bekräftigte er nach seiner Neuwahl noch einmal. Mit einem direkten Appell wandte er sich dabei auch an die fest angestellten Mitarbeiter im Kreisverband: Er ermutigte sie, im Ehrenamt etwas zu machen, das nicht Bestandteil ihrer Arbeit ist und damit dem Gesamtverband hilft. Für das Geschäftsjahr 2017 stellte der Kreisvorsitzende eine positive Prognose. Schon in wenigen Tagen kann die Volkssolidarität eine weitere Einrichtung in Betrieb nehmen: Am 10. November soll die neu erbaute Tagespflege in Plau am See offiziell eröffnet werden. Die Vorfreude auf diesen Tag stand Kerstin Rullert gestern förmlich ins Gesicht geschrieben: Sie wird künftig als Pflegedienstleiterin dieses schöne Haus hüten, in dem auch der Ambulante Pflegedienst künftig sein neues Domizil finden wird.