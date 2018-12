Parchim : Linke startet Wahlkampf: „Wir hören zu“

Partei will Bürger stärker an Entscheidungen beteiligen

von Onlineredaktion SVZ

06. Dezember 2018, 11:09 Uhr

Frühstart in den Kommunalwahlkampf: Das Programm der Linken im Landkreis Ludwigslust-Parchim steht. Ein anderer Politikstil wird angemahnt, ansonsten bleiben die Linken eher im Allgemeinen. So lobt sich der Kreisvorsitzende Marko Schmidt selbst: „Wir haben eine gute Entwicklung des ganzen Landkreises im Auge, ohne die Stärken, Bedürfnisse und Identitäten der verschiedenen Regionen aus den Augen zu verlieren. Die zwei größten Stärken unseres Kreises sind aber seine Menschen, ihr Engagement und die großartige Natur.“ Das Gebot der Stunde sei für die Linke „das Zuhören und unaufgeregte, gemeinsame Finden der besten Lösungen“. Dafür sei ein anderer Politikstil notwendig. Es werde Zeit, dass die Menschen vor Ort wirklich ernst genommen und stärker an Entscheidungen beteiligt werden und die kommunale Selbstverwaltung unterstützt werde. Schmidt weiter: „Unsere Kommunalpolitik ist Politik gegen soziale Spaltung und für eine nachhaltige Entwicklung für Mensch und Natur. Ziel ist, dass Menschen im ganzen Landkreis gute Lebens- und Arbeitsbedingungen vorfinden und gleichzeitig der Charme des ländlichen Raums erhalten bleibt. Dazu gehören gute Kitas, Schulen, Kulturangebote, Infrastruktur, medizinische Versorgung und Mobilität ebenso, wie Augenmaß im Sinne von Natur und Mensch bei Landwirtschaft und Windkraftausbau.“