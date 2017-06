Renaturierung in Stolpe : Millionen für bessere Gewässer

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

Eine Riesen-Investition soll 2017 in Stolpe starten: die Renaturierung der Blievenstorfer Bek und zwei weiterer Gewässer. „Die Vorplanung ist abgeschlossen“, sagt Walter Jahnke, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Untere Elde mit Sitz in Ludwigslust. „Wir haben das Ziel, noch in diesem Jahr auszuschreiben.“ Im Winter sollen nach derzeitigem Stand die Bauarbeiten beginnen.

Derzeit fließt das Wasser größtenteils unterirdisch durch Stolpe. Die Verrohrung soll beseitigt, Wehre entfernt und durch sogenannte Sohlgleiten ersetzt werden, um die Gewässer ökologisch durchgängig zu machen. Ganz soll auf Rohre aber nicht verzichtet werden. Sie werden als Bypass neben den Gräben benötigt, so dass sich bei Hochwasser überschüssiges Nass ableiten lässt.

Mit einer Million Euro – einschließlich Planung - rechnet Jahnke für das Projekt in Stolpe. Ein Großteil davon sind Fördergelder. Allerdings ist die Gemeinde auch mit zehn Prozent Eigenanteil gefordert.

Hintergrund für die Investition ist die europäische Wasserrahmenrichtlinie. In allen Ländern der EU sollen Flüsse, Seen, Übergangsgewässer, Küstengewässer und Grundwasser spätestens bis zum Jahr 2027 in einem „guten Zustand“ sein. Darauf zielen zahlreiche Projekte, die auch mit Geldern aus Brüssel gefördert werden.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden seit 2009 rund 75 Millionen Euro investiert, um den ökologischen Zustand der Gewässer entsprechend der europäischen Richtlinien zu verbessern. Diese Zahl nennt Eva Klaußner-Ziebarth, Sprecherin des Umweltministeriums, auf SVZ-Anfrage. Nimmt man die Investitionen in den Abwasserbereich hinzu, durch die sich der chemische Zustand der Seen und Flüsse verbessert hat, wurden im Bundesland seit der politischen Wende rund 2,6 Milliarden Euro in den Gewässerschutz gesteckt.

von Michael Beitien

erstellt am 07.Jun.2017 | 05:00 Uhr