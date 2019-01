Parchim : Mit der Drehleiter in den Stadtwald

von Christiane Großmann

04. Januar 2019, 20:00 Uhr

Neues Jahr, neue Fortbildungen: 15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Parchim, die alle bereits über den sogenannten Motorsägenschein verfügen, absolvieren nächstes Wochenende eine Zusatzausbildung. Im Mittelpunkt steht die Handhabung der Motorsäge in größeren Höhen vom Korb der Drehleiter aus. Hintergrund: In jüngerer Vergangenheit kam die Drehleiter nach schweren Stürmen immer häufiger bei der Beseitigung der Schäden zum Einsatz.

Das stellt die agierenden Kameraden vor besondere Herausforderungen: Im Korb herrschen beengte Verhältnisse, durch Metallteile können gefährliche Situationen entstehen. Deshalb unterstreicht auch die für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern zuständige Unfallkasse, dass der Umgang mit der Motorsäge vom Korb der Drehleiter eine spezielle Zusatzausbildung erfordert, die sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammensetzt. Letzterer findet für die Parchimer Kameraden in Abstimmung mit den Mitarbeitern der Stadtforst außerhalb des Stadtgebietes statt, damit die Anwohner nicht in ihrer Wochenendruhe beeinträchtigt werden, erfuhr SVZ von Wehrleiter Bernd Schröder.

Offiziell wird das neue Ausbildungsjahr bei der Parchimer Feuerwehr mit der Jahreshauptversammlung eingeläutet. Sie findet alljährlich am letzten Dienstag im Monat Januar statt. chgr