Parchim : Mit der Volkssolidarität auf Reisen

11. Januar 2019, 20:43 Uhr

Die Volkssolidarität hat für den 17. Januar wieder eine Fahrt zur Therme nach Bad Wilsnack organisiert. Die Abfahrtszeiten sind: 7.05 Uhr Bahnhof Plau am See; 7.20 Uhr ZOB Lübz; 7.30 Uhr Haltestelle Gut in Parchim, 7.35 Uhr ZOB Parchim; 7.40 Uhr Haltestelle Stadthalle; 7.45 Uhr Haltstelle Südring: 7.50 und 7.55 Uhr Haltestellen in der Leninstraße sowie 8 Uhr Haltestelle Juri-Gagarin-Ring in Parchim.