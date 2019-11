Parchim : Mit Laura Larsson über den Martinimarkt

Die unglaublichen Abenteuer einer SVZ-Redakteurin mit dem Podcast-Star aus Parchim auf dem legendären Jahrmarkt

von Katja Frick

02. November 2019, 21:30 Uhr

Schon von weitem sind die Mutzenmandeln zu riechen, alles blinkt, eine Frau ruft: „Nun sein Se nich so schüchtern, komm’ Se ran hier.“ Es ist Martinimarkt in Parchim und ich habe das Glück, dass Laura Larsson mir als Neuling den Markt zeigen will. Die Radiomoderatorin des Berliner Senders „Fritz“ heißt in Wirklichkeit Laura Boriczka und ist in Parchim aufgewachsen. Sie ist mit ihrem wöchentlichen Podcast „Herrengedeck“ zusammen mit ihrer Kollegin Ariana Barborie inzwischen ziemlich berühmt. Den witzigen und oft sehr intimen Frauengesprächen folgen fast 10 000 Menschen.

K. Frick

Wir treffen uns am Busbahnhof und schlendern auf den Markt. Zum Glück regnet es an diesem Sonnabendnachmittag nicht mehr. Die Gassen zwischen den Fahrgeschäften und Imbissbuden füllen sich langsam mit Menschen. „Ich komme jedes Jahr zum Martinimarkt nach Hause“, erzählt Laura. „Das ist so toll, weil ich hier so viele Leute wiedertreffe.“ Der jährliche Martinimarkt hat sich zum Treffpunkt derjenigen entwickelt, die aus Parchim weggegangen sind. Für die Ausbildung, um zu studieren oder weil sie hier keine Arbeit fanden. Sie habe lange darüber nachgedacht, wieder zurück nach Parchim zu ziehen, hatte Laura mir bei ihrem Auftritt in der Stadthalle im September erzählt. Aber sie kann von hier aus nicht arbeiten.

Aber heute ist Martinimarkt und Laura ist trotz einer schmerzhaften Operation, der sie sich vor kurzem unterziehen musste, fröhlich. Wir beschließen einen Test der beiden Mutzenmandelstände und holen uns als erstes eine kleine Tüte am Eingang Friedhofsweg. Schon mal nicht schlecht, finden wir beide. Dann führt mich Laura zum „Hoppegarten“, wo durch geschickt geschleuderte Bälle Pferde in ein Rennen geschickt werden. „Ich mache das so gern. Seitdem ich zehn bin, gehe ich hierher“, verrät die heute 30-Jährige.

K. Frick

Inhaber Achim Hirsch weiß gar nicht, dass er so einen treuen Fan hat. Er kommt aus Berlin-Charlottenburg. „Früher hieß das ,Kentucky-Derby’, nach dem größten Pferderennen in den USA“, erzählt er uns. „Aber nach der Wende habe ich es umbenannt, Hoppegarten in Ostberlin soll ja die schönste Rennbahn Deutschlands sein.“ Er selbst sei aber noch nie dort gewesen, das wolle er demnächst endlich mal nachholen. Er lädt uns beide ein, ein Rennen zu wagen.

S. Albrecht

Ich verstehe sofort, warum Laura das Spiel so mag. Je besser und gezielter ich die Kugeln schleudere, desto schneller läuft mein „Blacky“ mit der Nummer 8. Wir liefern uns ein hartes Rennen, aber Laura gewinnt mit „Luzy“ verdientermaßen.

Wir gehen weiter und bestaunen den Mut der Menschen, die sich in das Kettenkarussel trauen, das bis in 80 Meter Höhe aufsteigt. Oder die sich in diesem unglaublichen „V-Maxx“ aus 55 Metern freiwillig kopfüber in die Tiefe stürzen. „Früher sind wir wie irre mit allem möglichen Karussells gefahren. Heute kann ich das nicht mehr, mir wird dann übel“, bedauert die Blondine. Irgendwas würde das Älterwerden mit dem Gleichgewichtssinn im Ohr anstellen. Mir geht es genauso, aber wir entschließen uns trotzdem beide, in den „Musikpalast“ zu steigen.

K. Frick

Das Gefährt kenne ich als Ostberlinerin vom früheren Kulturpark als „Raupe“. Dachte ich jedenfalls. Wir sitzen zu dritt mit unserer Video-Redakteurin Sarah Albrecht in einem Wagen und dann geht es los. Die Bahn rast zumindest nach Lauras und meinem Gefühl unendlich schnell im Kreis hoch und runter. Ich kann gar nicht fotografieren, sondern muss mich festhalten. Laura ruft: „Was habe ich getan?“ und wird blass. Und dann fragt Charly Jacob am Mikrofon: „Wollt ihr noch schneller“, und die anderen rufen auch noch „Ja!“ und dann wird die Raserei noch verrückter. Und nach Aufforderung heben die großen und kleinen Menschen in den anderen Gondeln sogar noch die Arme. Ich steige am Ende mit zitternden Knien aus, auch Laura wirkt ziemlich fertig.

K. Frick

„Das sieht schneller aus, als es ist. Das sind nur 30 Stundenkilometer“, wiegelt Inhaber Charly Jacob aus Stendal ab. Er kommt wie die meisten anderen Schausteller schon seit vielen Jahren zum Martinimarkt nach Parchim. Wir können schon wieder lachen, irgendwie hat es doch Spaß gemacht.

Doch jetzt steht uns die nächste Prüfung bevor. Ich habe Laura überredet, mit mir ins Riesenrad zu steigen, obwohl wir beide Höhenangst haben. Aber von oben könnte ich so schöne Fotos machen, und überhaupt, wir wollen ein Abenteuer.

K. Frick

Laura ist erst ziemlich still, aber das Riesenrad dreht ganz gemütlich seine Runden und bald entspannen wir uns beide. Es ist ein wirklich schöner Blick von hier oben auf die vielen bunten Lichter in der fallenden Dämmerung und die mittlerweile große Zahl von Menschen.

K. Frick

Zum Abschluss testen wir die Mutzenmandeln von Tanja Schröder. Und sind uns beide einig, dass... ach, probieren sie es selbst! Danke Laura für diesen schönen Nachmittag!