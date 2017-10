Parchim : Mit Zügen zum Martinimarkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 24.Okt.2017 | 21:00 Uhr

Zum Martinimarkt verkehren am 4. und 5. November zusätzliche Züge zwischen Schwerin und Parchim: fünf pro Tag in jede Richtung. Darüber informierte die Odeg (Ostdeutsche Eisenbahn GmbH). Dadurch können Besucher am Sonnabend und Sonntag etwa alle Stunde nach Parchim bzw. zurück nach Schwerin fahren. Fahrgäste sollten beachten, dass bestimmte Zusatzzüge nicht in Sukow bei Schwerin und in Schwerin-Görries halten.

Für die An- und Abreise zum bzw. vom Martinimarkt bietet die Odeg für die Linien RB13 (Rehna-Schwerin-Parchim) und RB14 (Hagenow-Ludwigslust-Parchim) ein Martinimarkt-Ticket an. Damit kann man auch den Bus zwischen dem Bahnhof Parchim und dem Festplatz nutzen, teilt die Odeg mit. Tickets sind vom 3. bis 6. November beim Servicepersonal im Zug erhältlich. (Preise: Normal (Erwachsene) 9 Euro; Ermäßigt 4,50 Euro). Weitere Auskünfte: Odeg-Servicetelefon 03871/606 93 15