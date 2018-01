Parchim : Moderne Schule in alten Gemäuern

Stadt reagiert auf gestiegene Schülerzahlen. Umbau der Diesterweg-Grundschule fast abgeschlossen. Spielplatz verlegt.

von Wolfried Pätzold

31. Januar 2018, 05:00 Uhr

Eine kleine Treppe führt ins Dachgeschoss der traditionsreichen Diesterwegschule. Handwerker geben sich hier seit Wochen die Klinken in die Hand. Nicht zu überriechen ist der Duft frischer Farbe. „Alles ist ganz toll geworden“, schwärmt Schulleiterin Christiane Brendler-Porenski. Es fällt schwer sich vorzustellen, dass bis vor kurzem wenig einladende Räume unmittelbar unterm Dach des immerhin 145 Jahre alten Hauses am Mönchhof teilweise für den früheren Hort oder als Abstellzimmer genutzt wurden. Nicht erst nach dem Umzug ins schmucke neue Hortgebäude wurde darüber nachgedacht, wie man den frei gewordenen Platz künftig sinnvoll nutzen könnte. „Auf die stetig steigenden Schülerzahlen mussten wir reagieren“, gibt Fachbereichsleiter Dirk Johannisson zu bedenken. In den städtischen Grundschulen Parchims lernten im Schuljahr 2010/11 noch 446 Jungen und Mädchen. Sechs Jahre später lag diese Zahl bereits bei 564 Kindern. „Mittelfristig dürfte es etwa so bleiben“, meint Johannisson. Auch in der Diesterweg-Grundschule sind die Schülerzahlen von 157 (2013/14) auf nunmehr 235 gewachsen. „Seit drei Jahren gibt es bei uns drei erste Klassen. Da wird auch mehr Platz für Klassenzimmer und Projekträume benötigt“, weiß die Schulleiterin genau. „Wir haben rechtzeitig mit Eltern, Lehrern und Mitarbeitern unseres Fachbereiches nach Lösungen gesucht. Es ist wichtig, bevorstehende Veränderungen transparent zu diskutieren“, meint Dirk Johannisson.

In wenigen Tagen soll alles fertig sein. „Es sind im Vergleich zu anderen Projekten eher kleine Veränderungen mit großer Wirkung“, stellt der Fachbereichsleiter bei einem Rundgang klar. Die Stadtvertreter haben kurzfristig für zunächst nicht geplante Mittel den Weg frei gemacht. Rund 150 000 Euro standen schließlich bereit, um die leer stehenden Dachräume mit neuen Fenstern, frischen Farben und hellen Fußböden auf modernsten Standard zu bringen. Sie stehen künftig für Projektgruppen sowie den Förder- und Sprachunterricht zur Verfügung. Im Gegenzug wurden mit dieser kreativen Lösung in den unteren Geschossen die dringend benötigten Klassenräume mit Waschbecken ausgestattet, so dass alle 235 Schüler über genügend Platz verfügen.

Der Schulhof hat ebenfalls sein Gesicht verändert. „Sicherheit der Kinder hat Priorität. In den Pausen stand das marode Spielgerät im Wege“, gibt die Schulleiterin zu bedenken. Fast fertig ist ein Ersatzspielplatz gleich gegenüber, der künftig vor allem von den Hortkindern genutzt werden kann. 55 000 Euro wurden dafür investiert.