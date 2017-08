Großeinsatz in Parchim : Nach Explosion Haus einsturzgefährdet

vergrößern 1 von 2 Foto: M.-G. Bölsche 1 von 2

Eine Explosion in einem Doppelhaus in der Lübzer Straße sorgte heute für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen.

Gegen 16 Uhr war in der Lübzer Straße ein Pfeifen, verbunden mit einem lauten Knall, zu hören. Ein Fenster zerbarst, Glassplitter flogen durch die Luft und mehrere Risse deuteten auf eine Explosion hin. Wie unsere Redaktion erfuhr, soll im Keller des mehrstöckigen Gebäudes bei Lötarbeiten an der Wasserleitung Propangas explodiert sein. Längs und quer waren Risse zu sehen und eine Giebelwand neigte sich. Im Haus war die Gewölbedecke des Kellers durch die Druckwelle angehoben und hat weitere Räume sowie das Treppenhaus beschädigt.

Während die Bewohnerin relativ leicht verletzt wurde, ist der Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert und wurde später mit dem Rettungshubschrauber wegen Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen.

Auch das Nachbarhaus wurde beeinträchtigt und die beiden Bewohner kamen vorerst bei Verwandten unter. Das Gebäude ist einsturzgefährdet und die Lübzer Straße vorerst für den Verkehr komplett gesperrt. Der stellvertretende Landrat Schmülling lobte vor Ort den Einsatz der Rettungskräfte, „die vorbildlich agierten“.





von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 27.Aug.2017 | 18:25 Uhr