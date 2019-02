Öffentlichkeitsfahndung : Nach Vergewaltigung in Parchim: Täter gesucht

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem Sexualstraftäter.

von ots

25. Februar 2019, 14:23 Uhr

Am Freitag, 1.02.2019, gegen 19 Uhr wurde in Parchim in der Nähe der Ludwigsluster Chaussee/Ecke Juri-Gagarin-Ring eine Frau von einem unbekannten Mann tätlich angegriffen und vergewaltigt. Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt. Hier das entsprechende Phantombild:

Polizei

Täterbeschreibung:

- ca. 35 Jahre alt

- ca. 1,80 m groß

- kurze, dunkle Haare

- untersetzte Statur

- normal gepflegte Erscheinung

- sicheres Verhalten/Auftreten

- deutsche Sprache (akzentfrei)

- dunkle Hose

- braune Stoffjacke mit Kapuze

Personen, die Hinweise zum Täter bzw. zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208 888 2222, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.