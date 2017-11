Suckow : Narren in Geburtstagslaune

vergrößern 1 von 3 Foto: Michael-Günther Bölsche 1 von 3





Mit einem großen Festumzug durch das Dorf begann die 35. Session des Suckower CarnevalClub (SCC) am 11.11. bereits um 10 Uhr. Angeführt vom Plauer Fanfarenzug startete der Zug der fröhlichen Leute in der Dorfstraße am „Dörpkraug“. Mit Musik und etlichen Liedern zog und tanzte man durch die Straßen und machte sich angesichts der kühlen Witterung auch warm. Die Mädels der Prinzengarde hatten ihre warmen Jacken und Handschuhe an, denn „es ist heute durch die feuchte Luft auch sehr kalt“, meinten sie. Zum Glück gibt es wärmende Strumpfhosen und einige Mädels haben davon gleich zwei oder drei über ihre Beine gestreift und trotzten so den kühlen Temperaturen, andere hatten Glühwein zur Hand.

Über die Bahnhofstraße und den Schulweg traf der Zug pünktlich gegen 11 Uhr am Gemeindezentrum ein, um nun die Prinzenpaare zu proklamieren. „Wir haben gleich zwei Prinzenpaare, mit Julie und Matti ein Kinderpaar und Anika und Michael bilden das erwachsene Paar“, sagt nicht ohne Stolz der Präsident Torsten Thiede. Beide Paare wurden gebührend vom närrischen Volk empfangen und dann erschallte der Ruf nach dem Schlüssel des Gemeindezentrums.

Nach der Drohung, den Schlüssel selbst zu holen, zog es Bürgermeister Jürgen Kühl vor, diesen freiwillig aus der Hand zu geben. „Es ist ein agiler Klub, der uns allen Freude bereitet und der das Gemeindeleben mit bestimmt“, meinte das Gemeindeoberhaupt und überreichte den Schlüssel an die beiden Prinzenpaare.

Anika I. und Michael I. kommen nicht aus Suckow, sondern aus Tessenow. Das 29 und 32 Jahre junge Paar kam erst vor zwei Jahren zum Karneval. „Eigentlich hatten wir für dieses närrische Treiben gar nichts übrig, aber wir sind vor zwei Jahren bei einer Veranstaltung in Suckow gewesen und im vergangenen Jahr wurden wir gefragt und haben uns dann bereit erklärt“, erzählt Anika I. Stolz sind ihre beiden kleinen Kinder Ida und Willi, auf ihr auf ihr Eltern-Prinzenpaar.Tochter Ida tanzt jetzt erstmals sogar in der Kindertanzgruppe und wer weiß, vielleicht wird sie später auch einmal Prinzessin...

Nach der Proklamation und der Schlüsselübergabe war an diesem Tage noch längst nicht Schluss, denn am Abend trafen sich alle zur ersten Abendvorstellung der noch jungen 35. Session zum traditionellen Schlafmützenball im Dörpkraug und feierte bis spät in die Nacht hinein.

Seit 1983 sind in Suckow die Karnevalisten aktiv, Eckard Buß war Mitbegründer und der dienstälteste Vereinspräsident in der Region, bevor er 2013, nach 30 jähriger Amtszeit, zum Ehrenpräsidenten und Torsten Thiede zum Nachfolger im Präsidentenamt ernannt wurde. Über 100 Mitglieder zählt der kleine Klub, der neben der Prinzenproklamation und der Schlüsselübergabe jährlich zwei Abendveranstaltungen, einen Kinderkarneval und einen Rentnerfasching im Dörpkraug veranstaltet.

Außerdem sind die Faschingsfans auch auswärts aktiv und sorgen beispielsweise in Siggelkow für närrische Stimmung und lassen auch dort ihren Schlachtruf „Suckow mog`t Rabatz“ erklingen.