Neuburg: Alkoholisierter Autofahrer kommt von Straße ab und überschlägt sich

28. Oktober 2019, 14:21 Uhr

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Neuburg mit seinem PKW von der Straße abgekommen und hat dabei eine Ortstafel beschädigt. Der PKW überschlug sich anschließend und kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Der 22-jährige Fahrer sowie sein Beifahrer überstanden den Unfall unverletzt, jedoch entstand am Fahrzeug beträchtlicher Sachschaden. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab beim 22-Jährigen einen Wert von 1,00 Promille. Zudem fiel ein Drogenvortest bei ihm positiv aus. Dem Spurenaufkommen zufolge dürfte das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.