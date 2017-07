Parchim : Neunjährige steckten Baracke an

vergrößern 1 von 1 Foto: Feuerwehr 1 von 1

Die Kripo hat die Brandstiftung an einer Baracke aufgeklärt. Die Polizei hat zwei neun Jahre alte Kinder ermittelt. Letztlich führten Zeugenhinweise auf die Spur der Jungs, die zuletzt am 7. Juni die Baracke in der Ludwigsluster Chaussee in Brand gesetzt hatten (wir berichteten). Zuvor hatten die beiden Kinder bereits des Öfteren in unterschiedlichen Teilen der Baracken Fensterscheiben eingeworfen und gekokelt. Die Polizei hatte seinerzeit bereits einen Verdacht, der nun durch intensive Ermittlungen erhärtet werden konnte. In einer Anhörung gaben die beiden Neunjährigen die Taten zu. Insgesamt verursachten sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.