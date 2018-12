Parchim : Noch ein Arbeitskreis: SPD entdeckt Radfahrer

von Onlineredaktion SVZ

06. Dezember 2018, 11:05 Uhr

Noch gibt es große Lücken im Radwegenetz, aber die SPD powert für einen Radfahrer- und Fußgänger-Verein. Geht es nach der Kreistagsfraktion, soll der Landkreis Ludwigslust-Parchim Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern AGFK M-V“ werden.

Hinter dem wenig lesefreundlichen Namen verbirgt sich die Zukunft. Den Verein gibt es noch gar nicht, aber seine Geschäftsstelle wird schon mit Geld aus dem Infrastrukturministerium gefördert. Christian Brade, SPD-Landtags- und Kreistagsmitglied, steckt hinter der Initiative auf Kreisebene: „Die AGFK M-V ist derzeit ein Initiativkreis, der 2019 in einer Vereinsgründung münden soll. Aktuell haben bereits Rostock, Schwerin, aber auch Perlin Interesse bekundet.“ Für Brade wäre es ein „großartiges Signal“, wenn Ludwigslust-Parchim als erster Landkreis Mitglied werden würde. Und was soll der Verein bewirken? Er würde „gebündelt“ der Landes- und Bundespolitik entgegentreten. „Mit einer Mitgliedschaft senden wir ein deutliches Signal an die Bürger, das wir uns um ihre Belange kümmern“, sagt Dr. Margret Seemann, SPD-Fraktionschefin im Kreistag.