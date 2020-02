Parchim : ODEG übernimmt Saisonverkehr der Südbahn

Fahrten zwischen Hagenow und Parchim über Karow nach Plau am See sollen wie geplant ab Ostern beginnen

von Katja Frick

19. Februar 2020, 05:00 Uhr

Im November gab es die Zusage der Landsregierung, dass in der Hauptsaison von Himmelfahrt bis Ende August sonnabends und sonntags jeweils drei Züge von Parchim über Karow nach Plau am See fahren. Auch zu Ostern sollte es diese Fahrten schon geben.

„Es ist richtig, dass wir für den Saisonverkehr der Südbahn die Strecke zwischen Parchim und Plau am See übernehmen“, erklärte Sprecherin Swantje Mielke von der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) auf Nachfrage der SVZ. „Die Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (VMV) aus Schwerin hat bei uns sechs Fahrten auf der Südbahn Parchim-Karow-Plau am See (RB 19) bestellt und zwei zusätzliche Fahrten auf der RB14.“ Die Fahrt Nummer 68960 von Parchim nach Hagenow Stadt würde dafür an diesen Tagen entfallen. „Die Fahrzeuge verkehren vor allem an den Wochenenden und Feiertagen. Zu den genauen Fahrtzeiten können wir noch keine Aussagen treffen.“

Derzeit Gespräche zwischen den Beteiligten

Die Vertreter der Landesregierung, der Landkreise Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte sowie vom Verkehrs- und Eisenbahnverkehrsunternehmen besprechen derzeit wie angekündigt die Zukunft der Südbahn. Darüber informierte die Pressesprecherin des Ministeriums für Infrastruktur MV, Renate Gundlach. Es gebe „eine Vielzahl von Abstimmungen und Verhandlungen mit den verschiedenen Beteiligten zur Umsetzung der Absprachen.“ Auch am vergangenen Freitag habe es ein Gespräch gegeben. „Dabei handelte es sich um eines von vielen“, so Gundlach. Und weiter: „Wunsch der Landesregierung ist, dass die Strecke zwischen Parchim und Plau am See zu Ostern 2020 erstmals nach dem neuen Konzept befahren wird, auch wenn möglicherweise beim ersten Mal noch nicht alle verabredeten Neuerungen vollständig umgesetzt werden können.“

Bürgerinitiative freut sich über Regionalisierungsmittel des Bundes

Die Bürgerinitiative „Pro Schiene“ sei an den Gesprächen nicht beteiligt, erklärte Sprecher Clemens Russell. Die Südbahn-Aktivisten halten wie berichtet die Planungen für sehr kurzfristig. „Schließlich muss dieser Saisonverkehr vernünftig beworben und die Touristiker entlang der Strecke einbezogen werden.“ Denn nach drei Jahren werde die Auslastung der Südbahn evaluiert.

„Aber wir freuen uns über die Zusage höherer Regionalisierungsmittel des Bundes. Wir wollen natürlich die ganze Kohle“, scherzte Russell. Ernst meinen er und seine Mitstreiter es jedoch mit dieser Forderung: „Wir wollen eine durchgehende Verbindung von Hagenow nach Waren und die Perspektive des Anschlusses nach Mayenburg und nach Güstrow. Mit diesem Geld ist das machbar.“ Natürlich müsse der Fahrplan eng verzahnt werden mit den Bussen der Verkehrsgesellschaft Ludwigslus-Parchim.

Der Bundesrat hat am Freitag den Weg für eine Erhöhung der Bundeszahlungen an die Länder für Bestellungen von Eisenbahnnahverkehr, die sogenannten Regionalisierungsmittel, und für Investitionsmittel in Schienen- und Nahverkehrsprojekte, das sogenannte Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), frei gemacht. Dieser Beschluss war maßgeblich aus Mecklenburg-Vorpommern initiiert worden.