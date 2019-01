Parchim : Offene Tür beim Studienkreis

von svz.de

16. Januar 2019, 10:32 Uhr

Das Nachhilfeinstitut Studienkreis in Parchim lädt zur Woche der offenen Tür ein. In diesen Tagen verteilen die Schulen Halbjahreszeugnisse. Während sich viele Familien darüber freuen, sorgen die Zeugnisnoten oft auch für Enttäuschung. Der Studienkreis in Parchim gibt Tipps zum Umgang mit dem Zeugnis und lädt Eltern und Schüler vom 28. Januar bis 1. Februar zu einer Woche der offenen Tür ein. Informationen zu möglichen Beratungszeiten gibt es telefonisch unter 0800/1111212 und im Internet unter studienkreis.de. Zum Thema „Belohnung für ein gutes Zeugnis“ hat das forsa-Institut für den Studienkreis eine Studie durchgeführt. Demnach belohnen 60 Prozent aller Eltern die Schulnoten mit gemeinsamen Unternehmungen oder Geldgeschenken.