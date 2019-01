Parchim: Feuerwehr löscht brennende Garage

von svz.de

28. Januar 2019, 10:47 Uhr

Beim Brand einer Garage in Parchim ist am frühen Montagmorgen Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Ein in der betreffenden Garage abgestelltes Motorboot sowie ein Bootsanhänger wurden durch das Feuer zerstört. Der Brand wurde gegen 04:15 Uhr in einem Garagenkomplex im Ziegeleiweg festgestellt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Zeitgleich hat die Polizei die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.