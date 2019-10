Parchim: Fußgängerin von Auto erfasst

von svz.de

14. Oktober 2019, 14:03 Uhr

In Parchim ist am Montagvormittag eine Fußgängerin von einem abbiegenden Pkw erfasst und dabei leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 10 Uhr auf dem Ostring. Das 72-jährige Unfallopfer wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallauto entstand Sachschaden, der derzeit auf knapp 2000 Euro geschätzt wird. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.