Parchim: Junge Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

von Polizeiinspektion Ludwigslust

04. August 2020, 14:26 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW ist am Dienstagmittag in Parchim eine 11 Jahre alte Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Mädchen auf dem Südring von einem Radweg kommend auf die Straße gefahren, als es dabei von einem herannahenden PKW erfasst wurde. Das 11-jährige deutsche Unfallopfer kam anschließend mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an.