Parchimer Stadtwald : Petrus pfuschte Forstwirten ins Werk

Stürmisches Jahr kann wirtschaftlich positive Bilanz für Stadtforst nicht verhindern

von Christiane Großmann

23. März 2018, 12:00 Uhr

Ein überaus nasser Sommer, Starkregen in bisher nicht gekanntem Ausmaß bis zum Jahresende, zwei gewaltige Stürme innerhalb von kurzer Zeit Anfang Oktober: Witterungsunbilden haben den Parchimer Forstleuten im vergangenen Jahr mächtig in die Arbeit gepfuscht.

Eine gute Seite konnte Oberförster Danilo Klaus dem Dauerregen aber doch abgewinnen, als er in dieser Woche in der Stadtvertretersitzung den Forstbericht für das Jahr 2017 hielt. Der Stadtwald und seine Bäume seien für den reichen Niederschlag dankbar gewesen, abgesehen davon, dass eine gute Wasserversorgung auch für die Baumgesundheit förderlich ist: „Die meisten unserer Standorte sind grundwasserfern und gut durchlässig, so dass es für die Bäume gar nicht genug regnen kann. Je mehr es regnet, um so günstiger ist auch die Wasserversorgung. Vielleicht haben deshalb unsere Douglasien einen extra breiten Jahrring angelegt, der noch in hundert Jahren vom Rekordniederschlag 2017 künden wird“, resümiert der Leiter der Parchimer Stadtforst.

Allerdings brachte Petrus im Sommer 2017 viele Wegebaumaßnahmen zum Erliegen. Sie konnten erst nach sechswöchiger Unterbrechung wieder aufgenommen werden. In einigen Bereichen litten die durchnässten Wege bei der laufenden Holzabfuhr derart, dass sie kaum noch mit Fahrzeugen passierbar waren. Der Oberförster verdeutlicht: Bis zum Ende vergangenen Jahres fielen Niederschläge, die in ihrer Menge etwa ein Drittel über dem normalen Wert lagen. „Diese Umstände sowie vorausgegangene Winter mit nur sehr kurzen Frostperioden haben in der Wegeinstandsetzung und Verkehrssicherung Aufwendungen notwendig gemacht, die das sonst übliche Maß weit übersteigen.“ In Zahlen ausgedrückt: Im Parchimer Stadtwald wurden im vergangenen Jahr auf einer Gesamtlänge von 7,5 Kilometern Wege gebaut bzw. instandgesetzt. Auf weiteren 5,4 Kilometern wurden Wege von herüberragenden Baumkronen freigeschnitten (Wegeaufhieb), damit das Sonnenlicht hindurchdringen und den Boden abtrocknen kann.

In den Knochen sitzen den Mitarbeitern der Parchimer Stadtforst noch die beiden Oktober-Orkane mit erheblichen Folgen für den Parchimer Stadtwald. Vor allem die damals noch voll im Laub stehenden Buchen und Eichen boten dem Wind eine starke Angriffsfläche. Der durch und durch nasse Boden sei nicht mehr bereit gewesen, den Wurzeln Halt zu bieten. Gnadenlos drückte der Sturm aus dem Norden so manchen Baumriesen nieder. Vor allem im Sonnenberg und im Buchholz kam es zu starken Laubholzschäden. In den Malchower sowie den Slater Tannen blies der Wind Nadelbäume um.

Insgesamt wird die Schadholzmenge in den Revieren des Stadtwaldes auf 3000 Festmeter geschätzt. Betroffen sind alle Baumarten. Dank eigener Waldarbeiter habe man sofort mit der Aufarbeitung des Windwurfes beginnen können. Das bedeutete auch einen verfrühten Start in die neue Einschlagsaison für 2018. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

Im Parchimer Stadtwald arbeiten vier eigene Forstwirte. Außerdem hält ein technischer Mitarbeiter unter anderem den Forsthof sowie das Umfeld in Schuss und führt in den Revieren praktische Tätigkeiten für den Natur- und Forstschutz aus. Wirtschaftlich habe der städtische Forstbetrieb 2017 einen „erfreulich positiven Abschluss“ erzielen können, so Oberförster Klaus.

Vor allem die Mehreinnahmen bei den Holzerlösen sowie die Anrechnung der Ökokontomaßnahmen aus dem Vorjahr wirkten sich positiv auf die Bilanz aus. In der vergangenen Erntezeit wurden insgesamt 15 327 Festmeter Holz eingeschlagen. Mehr als die Hälfte, 53,6 Prozent, davon ist Sägeholz. Der Anteil an Industrieholz beträgt 34,3 Prozent und an Energieholz 12,1 Prozent. Parchims grüne Lunge umfasst eine Fläche von fast 3000 Hektar.