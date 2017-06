Parchim : Platz für mehr Gewerbe schaffen

vergrößern 1 von 2 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 2

Noch ist Grün die bestimmende Farbe auf dem Areal nahe dem Juri-Gagarin-Ring. Aber, das soll sich noch in diesem Jahr grundlegend ändern. „Nach Abschluss der Prüfungen wird voraussichtlich im Herbst die Erschließung beginnen“, so Brigitte Behrendt vom städtischen Bauamt. Auch wenn der Termin für den symbolischen Spatenstich noch nicht feststeht, hat Anja Bollmohr dieses Projekt auf ihrem Computerbildschirm im Rathaus bereits täglich anschaulich vor Augen. „Die Kreisstadt braucht mehr Industrie und Gewerbe. Auch deshalb hat dieses Projekt Priorität“, betont die Wirtschaftsförderin der Stadt Parchim. Die Rahmenbedingungen seien hier außerordentlich interessant.

Das knapp zwölf Hektar große Areal wird von bestehenden Unternehmen flankiert. Die Bundesstraßen 191 und 321 sowie die Autobahn 24 sind von hier aus optimal erreichbar. Damit kann der künftige Lieferverkehr für Unternehmen ohne Beeinträchtigungen der Wohngebiete und des Stadtzentrums erfolgen. Und auch das nahe Wohngebietszentrum „Weststadt“ dürfte für die Versorgung der Beschäftigten von Vorteil sein.

„Hier entsteht ein in jedem Hinblick attraktives Gewerbegebiet“, ist sich Anja Bollmohr sicher. Dazu dürfte auch der ins Auge gefasste Preis pro Quadratmeter von 15 bis 24 Euro beitragen. Die Stadt Parchim ist auch mit Hebesätzen für Gewerbesteuer und Grundsteuer B (340 und 365 Prozent), die im Durchschnitt des Landes liegen, durchaus konkurrenzfähig. Mit dem bestätigten B-Plan haben die Stadtvertreter längst die rechtlichen Weichen gestellt. Die verfügbare Fläche kann auf Wunsch der Interessenten in Parzellen ab 40 000 Hektar geteilt werden.

Die Erschließung mit Gas, Abwasser, Trinkwasser und Strom wird von den Parchimer Stadtwerken übernommen. Standortentscheidend dürfte ebenfalls sein, dass die Deutsche Telekom ein Breitband-Festnetz der FTTH-Technologie zur Verfügung stellt. Damit sind Download-Geschwindigkeiten von 200 Mbit/s und 100 Mbit/s für Uploads möglich.

„Die Vermarktung hat längst begonnen“, so Anja Bollmohr. „Und drei bis vier Interessenten gibt es auch bereits“, fügt die Wirtschaftsförderin hinzu. Dabei handele es sich allerdings nicht um Neuansiedlungen, sondern in Parchim bereits ansässige Unternehmen, die den neuen Standort favorisieren. „Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um das Gewerbegebiet zu füllen. Dabei kommt und die Metroropolregion Hamburg und erstmals die Präsentation auf der Expo Real als Europas größte Fachmesse für Immobilien entgegen“, so Bollmohr.



von Wolfried Pätzold

erstellt am 27.Jun.2017 | 05:00 Uhr