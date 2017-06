Parchim : Private Brunnen sind oft belastet

vergrößern 1 von 1 Foto: VSR Gewässerschutz 1 von 1

Das Trinkwasser, das aus der Tiefe kommt und über das zentrale Netz im Parchimer und Lübzer Raum verteilt wird, hat eine gute Qualität. Dagegen gibt es mit dem Lebenselixier Wasser aus flachen, privaten Brunnen zunehmend Probleme.

Das bestätigten jüngste Analysen des Vereins VSR Gewässerschutz, der im Mai mit seinem Labormobil in Parchim halt gemacht hatte. In jeder dritten untersuchten Probe lag die Nitratkonzentration oberhalb des Grenzwertes der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter. Insgesamt wurde Wasser aus 32 privat genutzten Brunnen im Raum Parchim, Neustadt-Glewe, Lübz, Obere Warnow analysiert.

Die Spezialisten fanden beispielsweise 131 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser in einem privat genutzten Brunnen in Grebbin. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Kladrum mit 76 Milligramm pro Liter (mg/l), in Parchim (58 mg/l), in Lancken (106 mg/l), in Passow (65 mg/l) und in Plau am See (125 mg/l) fest. Dieses Nass ist wegen der Überschreitung des Grenzwertes der Trinkwasserverordnung nicht mehr zum Verzehr geeignet. Derart belastetes Wasser sollte auch nicht zum Befüllen eines Fischteichs genutzt werden. Es besteht die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen kommt. Diese können beim Absterben zum Verenden von Fischen führen. Beim Gießen mit nitratbelastetem Grundwasser kommt es zu einer zusätzlichen Zufuhr mit diesen Elementen. Das muss man beim Düngen beachten, damit es nicht zur unnötigen Nitratanreicherung in der Pflanze kommt, so die Umweltschützer.

Das Trinkwasser, das die Stadtwerke Parchim und der Wasser- und Abwasserzweckverband (WAZV) Parchim-Lübz bereitstellen, enthält dagegen sehr wenig Nitrat. Die letzte Messung in der Kreisstadt ergab einen Wert von 0,45 Milligramm pro Liter, sagt Joachim Stark, Leiter Netzbetrieb bei den Stadtwerken. Im Bereich des Zweckverbandes liegt der Durchschnitt aller Wasserwerke unter einem Milligramm und der höchste Nitratwert, das ist in Ruest, bei 3,65, erklärt WAZV-Geschäftsführer Lothar Brockmann.

Die Versorger holen das gute Wasser aus der Tiefe. Die unterirdische Quelle für Parchim liegt 160 bis 180 Meter unter der Erde. Darüber ist eine 90 Meter starke wasserundurchlässige Sperrschicht. Es gibt dadurch keine Beeinflussung von der Oberfläche, erklärt Joachim Stark.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband zapft unser Lebenselixier ebenfalls aus immer tieferen Gefilden, aus dem zweiten, dritten oder vierten Grundwasserleiter. „Dort ist das Nitrat noch nicht angekommen“, sagt Lothar Brockmann. Es sei bedenklich, dass sich die Grundwasserqualität verschlechtert hat. Der erste Leiter sei hochgradig belastet. Das gefährde Eigenversorgungsanlagen in Kleingärten und eventuell auch in privaten Haushalten. Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit die größten unterirdischen Trinkwasserressourcen, erklärt Brockmann. Er sieht die Verantwortung, dass diese Quelle nicht versaut, sondern für künftige Generationen erhalten wird.

Die Umweltschützer vom VRS meinen: Bei den starken Belastungen müsse in der regionalen Landwirtschaft eine noch höhere Effizienz beim Düngen erfolgen als in den nicht belasteten Gebieten. In der im Februar verabschiedeten novellierten Düngeverordnung werden der Landesregierung Möglichkeiten eröffnet.

Die Wasserversorger im Parchimer und Lübzer Land können zum Glück auf unbelastetes Trinkwasser zurückgreifen. Es gibt aber auch schon Regionen, wo Versorger das aufwendige Verfahren der Nanofiltration nutzen müssen, um sauberes Wasser zu liefern.

von Michael Beitien

erstellt am 14.Jun.2017 | 05:00 Uhr