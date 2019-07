Parchim : Prüfung für das Grüne Abitur

von svz.de

Im Wald und auf der Heide, da suchen sie ihre Freude. Sie sind Jägersmann. Doch das geht nicht einfach so. Ein Lehrgang und eine bestandene Prüfung sind gesetzliche Voraussetzungen. Die nächste Prüfung für den Jagdschein findet bei der unteren Jagdbehörde des Landkreises vom 24. bis 26. September statt. Anmeldungen können bis zum 9. September bei der unteren Jagdbehörde, Putlitzer Straße 25 in Parchim schriftlich oder per Telefon unter 03871/722 3026 eingereicht werden.