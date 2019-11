Purpurginster für die Kriegstoten

Gefällte Bäume auf dem Gefangenenfriedhof in Parchim wurden jahrelang nicht ersetzt - nun rückte ein Trupp mit tausenden Pflanzen an

von Udo Roll

21. November 2019, 05:00 Uhr

Was lange währt, wird endlich grün: Auf dem ehemaligen Gefangenenfriedhof am Dammer Weg in Parchim werden seit Tagen Sanddorn, Flieder, Feldrosen und Purpurginster gepflanzt. Rund 1500 Pflanzen haben die fünf Männer vom Garten- und Landschaftsbau Jolitz und Söhne schon in die Erde der Kriegsgräberstätte gesetzt. Mit fünf Jahren Verspätung wird nun endlich eine Ausgleichspflanzung nachgeholt, um die sich der mittlerweile insolvente Flughafenbetreiber gedrückt hat.

Um eine freie Einflugschneise für den in unmittelbar Nähe liegenden Flughafen zu schaffen, waren 2012 auf dem Ehrenhain rund 80 Bäume gefällt worden. Als Ausgleich für den Kahlschlag sollte der Flughafenbetreiber Baltic Airport eigentlich 107 neue Bäume pflanzen. Das hat er aber nie getan. Der Friedhof blieb über Jahre kahl.

Für eine Neubepflanzung setzte sich insbesondere der ehemalige Kreisvorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Peter Müller, ein. Der Friedhof hatte für ihn nach der Abholzung „eines wunderschönen Birkenhaines“ seinen Charakter verloren. Der Zustand war für Müller untragbar. Die letzte Ruhestätte von über tausend Kriegsgefangenen sollte kein plattes Feld sein, sondern ein würdevoller Ort. Müller schaltete den Bürgerbeauftragten des Landes ein. Im Juli kam die positive Nachricht, dass sich Landkreis und Stadt um eine Begrünung des Ehrenfriedhofes kümmern wollten. Bäume dürfen auf dem Friedhof wegen der Nähe zur Landebahn aus Sicherheitsgründen nach wie vor nicht gepflanzt werden. Als Ersatz werden dafür nun insgesamt 2675 Sträucher und Gehölze in die Erde gesetzt. „Wir haben insektenfreundliche Pflanzen mit verschiedenen Blühzeiten ausgesucht“, erklärt Karola Kimmen, Mitarbeiterin im Fachbereich für Bau- und Stadtentwicklung der Stadt. Ginster, Flieder und Sanddorn würden gut zur Landschaft um den Friedhof passen. „Die Bepflanzung soll natürlich und nicht so künstlich wirken“, betont Kimmen. Weiß, rosa, gelb und violett werden die bis zu drei Meter hohen Gewächse blühen.

Die Kosten von rund 20 000 Euro für die Wiederbepflanzung des Friedhofes hat erst einmal der Landkreis übernommen. Die Stadt Parchim war für die Gestaltung zuständig. Zusätzliche Kosten entstehen für die Verwaltung laut Kimmen nicht. Für die Pflege von Kriegsgräberstätten komme der Bund auf.

Fraglich ist derzeit allerdings, ob der Landkreis Ludwigslust-Parchim sein Geld für die Bepflanzung zurückbekommt. Die Verwaltung ist sozusagen für den ehemaligen Flughafenbetreiber in Vorleistung gegangen. Aber schon im Juli hatte sich ein Kreissprecher wenig optimistisch gezeigt. Nach der Pleite von Baltic Airport müsse man erst einmal schauen, ob man da überhaupt noch etwas zurückholen könne, lautete sein Kommentar.