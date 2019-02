Parchim : Richtiger Umgang mit der Kettensäge

Volkshochschule bietet Ausbildungskurs an

von Carlo Ihde

05. Februar 2019, 05:00 Uhr

Brennholz selbst im Wald aufzuarbeiten hat einen hohen Erlebniswert und kann auch helfen, die Energiekosten zu senken. Sogenannte „Selbstwerber von Brennholz“ und gewerbliche Nutzer brauchen dafür einen Berechtigungsschein für Motorkettensägenführung. Die kreisliche Volkshochschule bietet wieder entsprechende Ausbildungskurse an. Dozent Matthias Holzmann vermittelt theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten. Am Ende steht eine Prüfung, die mit Zertifikat abschließt. Neben Umgang, Wartung und Pflege der Kettensäge geht es um das Fällen, Entasten, Aufarbeiten von Bäumen, Aufbereiten von Windwurf sowie Holzarten und ihre Verwertung. Der erste Kurs findet am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. Februar zwischen 8 und 14 Uhr in Parchim, Ziegendorfer Chaussee 11, Raum 211 statt. Es fällt eine Kursgebühr an. Ein zweiter Kurs ist für den 2. und 3. März zur gleichen Zeit ebenfalls dort angesetzt. Für Anmeldungen und Rückfragen kann man sich unter der Nummer 03871/722-4303 an die Kreisvolkshochschule wenden.