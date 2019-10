Festival Wildwechsel : „Riesenerfolg für die kleine Stadt“

Gala zum Ende des Kinder- und Jugendtheaterfestes

von nitr

20. Oktober 2019, 17:30 Uhr

„Aufstand der Dinge“ und „Regarding the Bird“ heißen die glücklichen Gewinner des diesjährigen Kinder- und Jugendtheater-Festivals „Wildwechsel“. Eine Kinder- und eine Jugendjury hatten die Stücke ausgewählt und am Freitagabend auf der Abschlussveranstaltung in der Parchimer Stadthalle bekanntgegeben.

Die vier Tage „Wildwechsel“, die bereits hinter allen Beteiligten lagen, fasste Moderator Felix Caspar Krause zu Beginn der Preisverleihung so zusammen: „Das Festival war ein Riesenerfolg für die kleine Stadt Parchim.“

Das Theater und die Stadt waren im Ausnahmezustand. Wundervoll, genau so sollte es eigentlich immer sein. Felix Caspar Krause

Vor der Verkündung der Preisträger bedankte sich Krause unter anderem bei Lydia Schubert, Schatzmeisterin der ASSITEJ – das ist die Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche – für die Unterstützung.

Festival Parchim als Werbung für das Theater

Schubert sagte: „Es ist die Bedeutung der regionalen Festivals, dass man eine Art Selbstvergewisserung hat. Es gab eine wunderbare Gastfreundschaft in der Stadt. Ich hoffe, dass das Festival Parchim hilft, dass manche Geldtasche aufgeht und Projekte umgesetzt werden können.“

Anschließend war die fünfköpfige Kinderjury an der Reihe, den Sieger aus vier Darbietungen zu verkünden. Die Kinder erklärten, sie hätten den Preis wegen der guten Musik, für das fantasievolle Schauspiel und für das Einbeziehen von Publikum und Gegenstände an „Aufstand der Dinge“ vom Figurentheater Chemnitz vergeben. Der Preis wurde von Patrick Jech, der dort als Gast arbeitet, entgegengenommen. „Ich kann mir vorstellen, dass es was ganz besonderes für das Figurentheater ist, weil es bereits das zweite Mal in Folge gewonnen hat“, sagt Jech im Anschluss an die Preisverleihung.

Nächstes „Wildwechsel“-Festival in Bernburg

Nach der Kinderjury war die Jugendjury am Zug. Max Friede verriet, dass die Jury bei ihrer Beurteilung nach dem Fünf-Finger-Prinzip vorgegangen sei. Mit dem Daumen werde beispielsweise gefragt: „Was hat uns gut gefallen?“ Diese Fragen offensichtlich am besten beantworten konnte der Sieger „Regarding the Bird“. In dem knapp 60-minütigen Klassenzimmerstück hält Schülerin Hannah einen Vortrag über das Asperger-Syndrom, an dem sie selbst erkrankt ist.

Den Preis für das Stück nahm Lydia Schubert als Verwaltungsdirektorin des Theaters der Jungen Welt Leipzig entgegen. „Allein schon die Vorauswahl ist eine Auszeichnung“, sagte Schubert nach der Preisverleihung. Den Preis auch gewonnen zu haben, ist für sie besonders, „weil Kinder und Jugendliche die Auswahl treffen“.

Zum Abschluss der Preisverleihung baten die künstlerische Leiterin Bianca Sue Henne und die Projektleiterin Katrin Behrens noch einmal alle Personen, die zum erfolgreichen Gelingen des Theaterfestivals beigetragen haben, auf die Bühne. In zwei Jahren dann findet das nächste „Wildwechsel“ in Bernburg (Sachsen-Anhalt) statt.