Parchim : Schade um Naherholungsgebiet?

30 Hektar Baufläche für Familien mitten in der Kreisstadt: Damit geht für nicht wenige Parchimer und solche, die es werden wollen, ein Traum in Erfüllung. Andere haben aber die große Grünfläche ins Herz geschlossen und kritisieren die Pläne der Stadt, die Bürgermeister Dirk Flörke (CDU) energisch vorantreibt.

Uwe M. Troppenz ist ein echter Naturbursche. Der 69-Jährige kennt sich aus in Parchims Wäldern und Naturgebieten. Über die Regimentsvorstadt gerät der Buchautor ins Schwärmen: „In großen Bereichen des Geländes stehen hohe Bäume und Baumgruppen verschiedenster Art, derzeit blüht der Ginster. Zwischen den Gräsern blühen blaue, gelbe, rote und weiße Blumen, umschwärmt von Hummeln, Bienen und Schmetterlingen in allen Farben. Eidechsen sonnen sich auf den Steinen oder huschen durchs Gras. Große und kleine Wildtiere wurden gesichtet. Übrigens auch viele Mäuse, denen Hunde, Katzen, Füchse, aber auch Turmfalken und Milane nachstellen.“

Troppenz sieht aber mit den Bauplänen auch eine attraktive Möglichkeit der Naherholung in Gefahr: „Kinder spielen dort nicht nur auf und am Rodelberg, sondern auch im Gelände, Familien nutzen die Wege zum Spaziergang mit Kinderwagen und Hund. Die Hundefreunde haben hier die einzige Möglichkeit in und um Parchim, ihre Hunde frei und damit artgerecht kreuz und quer über die Wiesen laufen zu lassen.“ Der Bau-Kritiker warnt aus einem weiteren Grund: „Gleich unter der Oberfläche ist das ganze Gelände von den ehemaligen GUS-Streifkräften kontaminiert worden: abgelassenes Öl, Überreste von Kohlevorräten, jede Menge Beton mit Eisendraht, alte Leitungen, Flaschen und Scherben, verrostete Eisenteile... Es wurde seinerzeit einfach alles abgerissen und zugeschüttet.“

Bei der Vorstellung des Masterplans hatte Stadtplaner Torsten Beims aus Schwerin klargestellt: Wichtige Prämissen für die Überlegungen, die Regimentsvorstadt zu bebauen, seien der sehr breite Raum an Freiflächen und der Naturschutz. Die Eldewiesen bleiben zum Beispiel bei der Bebauung außen vor. Auch die Kleingärten sollen am Standort verbleiben.

Bürgermeister Dirk Flörke begründet die Pläne: „Die Regimentsvorstadt schreit förmlich nach einer Entwicklung. Dirk Flörke hatte vor seiner Wahl „kontinuierlich attraktive Bauplätze“ versprochen. Die Nachfrage ist jedenfalls hoch, so Flörke. Der Bürgermeister beruhigt: „Wir nehmen uns sogar zurück, damit viel Grün erhalten bleibt. Es ist und bleibt ein wichtiger Naturraum in der Stadt. Die Menschen werden diesen Grünraum also auch künftig genießen können.“ Der nördliche Bereich des Areals ist übrigens längst im Flächennutzungsplan für Wohnbebauung ausgewiesen.

von Udo Mitzlaff

erstellt am 14.Jun.2017 | 05:00 Uhr