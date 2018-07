Garwitz : Scheinwerfer- statt Mondlicht

Das Vollmondbaden im Garwitzer Eldebad kam besonders bei Kindern und Stammgästen gut an

von Horst Kamke

30. Juli 2018, 12:00 Uhr

Rekordbesuch im Garwitzer Eldebad. Am Freitagabend standen Bade- und Feierlustige Schlange, um eine Eintrittskarte für das Vollmondbaden zu ergattern. „Mit dieser Veranstaltung sorgt Tobias Warncke für einen großen Bekanntheitsgrad des Freibads“, lobt Holger das Engagement des Gastwirts und Kioskpächters. Für den ASB-Rettungsschwimmer sind die Überstunden bis Mitternacht keine Mehrarbeit, „sondern eher Urlaub“. Das Publikum sei entspannt und gut gelaunt, im Wasser seien ohnehin fast nur ein Dutzend Kinder. „Da fällt der Überblick leicht.“

Der Nachwuchs tobt mit aufgeblasenen Reifenschläuchen herum, hat die Rutsche im mittleren Becken in Beschlag und übt wirkungsvolle Arschbomben – mit Anlauf. Während sich viele Gäste um den Getränkestand versammeln, machen es sich andere auf dem weitläufigen Badgelände gemütlich. Monika, ihr Mann Udo, Tochter, Enkelin und Freunde haben sich auf einer Sandfläche häuslich eingerichtet. „Hier ist es fast wie bei einem Strandurlaub“, schwärmt Monika und nippt an ihrem exotischen Cocktail. Dann erinnert sie an den Bau des Schwimmbads, bei dem sie ab Herbst 1964 dabei war. „Das waren Zeiten.“

Mit Universalbaggern bewaffnet – wie damals Schaufeln scherzhaft genannt wurden – seien viele fleißige Garwitzer und Matzlower Bürger sowie die älteren Jahrgänge der Schule aus Matzlow zu freiwilligen Aufbaustunden auf dem Gelände zwischen Schleuse und alter Elde angerückt. Zur Unterstützung bei den schweren Arbeiten war ein Förderband organisiert worden. Chef der Baustelle war der damalige Bürgermeister Otto Stümpler. Beim Bau der Schalungen für die Beckenwände wurden so erfahrene Handwerker wie Erwin Bandow, Fiete Laps, Hans Ahrendt und Heinz Rohde eingesetzt. Beim Mischen des Betons half eine Maschine, die der Kreisbaubetrieb gestiftet hatte. „Die Begeisterung über das tolle Bauwerk war derart groß, dass die Helfer für eine Limonade ihr freies Wochenende oder den Urlaub opferten.“ Eingeweiht wurde das Bad am 1. Mai 1965.

Seit dieser Zeit hat sich die Bedeutung des Garwitzer Freibades beträchtlich gesteigert, da andere Dörfer wie Spornitz, Domsühl, Siggelkow, Ziegendorf, Marnitz oder Suckow inzwischen über kein Schwimmbad mehr verfügen. „Ich bin regelmäßig hier“, betont Monika. Seit ihre Enkelin auf der Welt ist, hat sich ihre Lust auf Schwimmen weiter gesteigert. „Das Eldebad ist ein richtiges Kleinod.“

Zwar muss Tobias Warncke wegen der Brandgefahr durch Funkenflug auf die Feuerschalen verzichten. Aber immerhin fingern Scheinwerfer mit ihren Lichtstrahlen über das Badewasser, das prompt effektvoll glitzert. Der Vollmond versteckt sich am dunstigen Nachthimmel hinter fernen Gewitterwolken und den hohen Bäume am Ostrand des Bades. Auch die Mondfinsternis bleibt deshalb so gut wie unsichtbar. Erst als sie vor Mitternacht abklingt, erhellt der Vollmond die Szenerie.