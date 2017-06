Spornitz : Schluss mit Disko in Spornitz

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Hier feierte der Norden - so der Werbeslogan der Event Arena Spornitz in Vergangenheitsform ausgedrückt. Denn nach über 25 Jahren Diskobetrieb in dem Dorf zwischen Parchim und Ludwigslust ist nun fürs Erste Schluss mit der Feierei. Die Traumland Diskothek GmbH zieht sich aus dem aktuellen Betrieb zurück, bleibe aber bestehen, versicherte Thomas Schulz, einer von drei Inhabern der Firma. „Die Besucherzahlen gehen zurück. Im Moment rentiert sich der Diskothekenbetrieb nicht mehr“, sagte Schulz, der u.a. ein Beratungsgeschäft für Kunden von Energie-, Mobilfunk- und Internetanbietern in der Parchimer Innenstadt betreibt. Er und seine Partner hätten in der Vergangenheit mehr rein gesteckt, als finanziell dabei rum gekommen wäre. Nun mache eine Fortsetzung des Nachtclubs für sie keinen Sinn mehr, so der Selbstständige im SVZ-Interview. „Die Firma ist weder insolvent noch weg. Was zukünftig an dem Standort passieren wird, bleibt erst einmal offen“, betont der 29-Jährige.



Stars wie Scooter und Cascada waren zu Gast

Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte gingen in der Spornitzer Disko viele Stars und Sternchen wie Cascada, die Atzen, ATB, Ida Chor u.v.m. ein und aus. In den Neunzigern zählten Scooter, Nena und La Bouche zu den prominentesten Gästen. Zuletzt stiegen hier jedes Wochenende große Partys, die tanzlustiges Publikum aus dem gesamten Landkreis anzogen. Dass die Besucherzahlen zurückgegangen sind, liege am sich wandelnden Ausgeh-Verhalten junger Menschen, mutmaßt Thomas Schulz. Die heutigen Jugendlichen seien möglicherweise lieber in kleineren Gruppen und im Freien unterwegs.

Nichtsdestotrotz habe ihm und seinen Kollegen die Zeit großen Spaß bereitet, auch wenn Veranstaltungsplanung Neuland für den jungen Mann gewesen ist. Erst seit zwei Jahren führen sie die Traumland Diskothek GmbH. Das Club-Gebäude gehört der Agrar-Produkte e.G. Spornitz. Der Pachtvertrag zwischen ihr und den Diskobetreibern bleibt bestehen, so die Antwort auf SVZ-Anfrage bei dem Landwirtschaftsbetrieb. Thomas Schulz meint zudem, dass künftige Veranstaltungen in Spornitz nicht ausgeschlossen sind, nur regelmäßige Events wird es eben nicht mehr geben.

Heute Nacht gibt es in der Event Arena eine Abschiedsfete. „Die letzte Party wird denkwürdig“, kündigen die Veranstalter im Internet an. So bündeln sie für das letzte Mal alle Erinnerungen und Highlights der Vergangenheit, um den Abend für Besucher unvergesslich zu machen. Los geht’s 20 Uhr, Eintritt ist bis 21 Uhr frei.



von Franziska Gutt

erstellt am 03.Jun.2017 | 05:00 Uhr