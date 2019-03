Parchim : Schöne Blicke aufs Land

von Christiane Großmann

05. März 2019, 20:00 Uhr

Landschaftsbilder in Acryltechnik dominieren die erste Personalausstellung von Roswitha Moor, die seit Dienstag in den Räumlichkeiten der Ländlichen Erwachsenenbildung in Parchim zu sehen ist. Die Hobbymalerin aus Dabel gehört seit vielen Jahren dem Mal- und Zeichenzirkel unter dem Dach des Bildungsträgers an. „Eine gelungene Ausstellung“, beglückwünschte Kursleiter Wolfgang Westphal das Zirkelmitglied.