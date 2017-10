Ludwigslust-Parchim : Schon über 115 Garteneinbrüche

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael-Günther bölsche 1 von 1

von Udo Mitzlaff

erstellt am 04.Okt.2017 | 21:00 Uhr

Erfahrene Kleingärtner wissen: Die dunkle Jahreszeit lockt Einbrecher an. Also machen die Gärtner ihre Lauben winterfest. Grund genug haben sie.

Klaus Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust: „Leider muss die Polizei, insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten, immer wieder Einbrüche in Garten- und Bootshäuser registrieren. Uns wurden in diesem Jahr bereits über 115 Gartenlaubeneinbrüche im Landkreis Ludwigslust-Parchim gemeldet. Schwerpunkt war insbesondere die Region Parchim mit 44 angezeigten Einbrüchen. Aber auch aus anderen Bereichen, so in Boizenburg, Hagenow, Sternberg, Crivitz, Goldberg, Lübz und Neustadt-Glewe, wurden mehrere Garteneinbrüche gemeldet.“

Dabei waren die Täter meist auf der Suche nach Wertgegenständen, teuren Werkzeugen bzw. Gartengeräten und hinterließen bei ihren Diebestouren in aller Regel auch Sachschäden, die nicht selten den Wert des Diebesgutes überstiegen. Grund genug spätestens jetzt entsprechende Vorsorge zum Schutz vor Einbrechern zu treffen. Ein Polizeitipp: Dabei sollte man seinen Garten oder seine Bootshausanlage ruhig einmal mit den Augen eines Einbrechers betrachten, um so Schwachpunkte analysieren zu können. Beliebte Einstiegspunkte sind nach wie vor Fenster, Türen und Dachluken.

In den Kleingarten- und Bootsschuppenanlagen beginnt nun wieder die so genannte Winterfestmachung. Ein Hauptaugenmerk sollte dabei unbedingt auf die Sicherung der Gebäude bzw. der Werkzeug- und Geräteschuppen gelegt werden.

Die Ratschläge der Polizeiinspektion: Statten Sie ihre Gebäude mit einem stabilen und soliden Grundschutz aus. Lagern Sie keine Gegenstände von Wert im Garten- oder Bootshaus. Insbesondere auf Unterhaltungselektronik, teure Werkzeuge und Bootsmotoren haben es Diebe häufig abgesehen. Demontieren Sie Satellitenantennen, kennzeichnen Sie Werkzeuge und Geräte und notieren sie vorhandene Seriennummern. Kisten, Leitern und Mülltonnen könnten als Steighilfe dienen, schließen Sie diese deshalb weg.

Verstecken Sie keine Zweitschlüssel in Blumentöpfen oder unter Fußmatten. Überprüfen Sie ihren Garten oder Bootsschuppen auch in den Wintermonaten regelmäßig. Nehmen Sie diesbezüglich auch Kontakt mit ihrem Vereinsvorstand auf, um bestenfalls gemeinsame Kontrollgänge zu unternehmen. Wer keine Fensterläden hat, sollte ruhig die Gardinen beiseite schieben. So kann der potentielle Dieb sehen, dass dort nichts zu holen ist, lautet ein weiterer Tipp. Trotz aller Vorsorge gibt es keinen hundertprozentigen Schutz vor Einbrechern, weiß Polizeisprecher Klaus Wiechmann: „Im Schadensfall informieren sie sofort die Polizei und verändern den Tatort nicht. Begeben Sie sich nicht in Gefahr, versuchen Sie niemals einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat zu stellen. Rufen Sie über den Notruf 110 immer die Polizei. Zusätzlich wäre ein Foto der Geräte hilfreich, denn mitunter findet sich im Zuge anderer Ermittlungen auch nach längerer Zeit das ein oder andere Gerät wieder. So wurden bei einer Kontrolle nahe der polnischen Grenze Gegenstände aufgefunden, die aus Garteneinbrüchen aus unserer Region stammten.