Tessenow : Seit 80 Jahren an der Spritze

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Sportlich ging es zu beim jüngsten Amtsausscheid der Freiwilligen Feuerwehren des Amts Eldenburg Lübz. In Dorf Poltnitz – dort wo regelmäßig auch die Sportschützen ganz groß auflaufen – wetteiferten die fittesten Floriansjünger aus der Nachbarschaft. Während sechs Jugendfeuerwehren untereinander die Besten in Theorie und Praxis des Brandschutzes ermittelten, maßen sich zehn Teams erwachsener Feuerwehrleute, darunter eine reine Frauen-Crew, unter anderem im Löschangriff „nass“. Obendrein gab es noch etwas zu feiern, nämlich das 80-jährige Bestehen der FFw Tessenow, welche 2011 mit der fünf Jahre jüngeren Poltnitzer Wehr zur Gemeindefeuerwehr Tessenow fusionierte.

Das habe auch prima geklappt, meinte der 82-jährige Poltnitzer Heinrich Sievert mit Blick auf den vergleichsweise jugendlichen Gemeindewehrführer Christian Ahrens, welcher daran nach seiner Überzeugung großen Anteil gehabt habe. Und Kamerad Heinrich Sievert kann sich durchaus ein solches Urteil erlauben, zumal er selbst seit 1953 in der FFw Poltnitz aktiv war und persönlich deren Geschicke zwischen 1974 und 1999 leitete.

Gern erzählt der heutige Ehrenwehrführer als einer von derzeit acht noch rührigen Feuerwehrveteranen vor Ort von jenen schwierigen aber besonders mit Blick auf die aufopferungsvolle Kameradschaft auch schönen Zeiten. Auch wenn die „wilden Zeiten“ – als die freiwilligen Feuerwehrleute auf dem Land etwa „mit Trecker und Anhänger direkt vom Acker“ zum Einsatz eilten – inzwischen vorbei seien, ehrten die Heutigen das Andenken der Vorfahren, darunter auch Wehrführer wie Wolfgang Schumann, Kurt Klatt oder Willi Ahrens (sein eigener Großvater), betonte Christian Ahrens. Dabei bestätigte ihn der Senior Heinrich Sievert gern in der Ansicht, dass der Freiwilligendienst in der Feuerwehr in praktisch sämtlichen Ortsteilen der heutigen Gemeinde Tessenow lange Familientradition sei. Dafür standen und stehen noch Namen wie Schumann, Fürst, Sievert und Ahrens merkte Bürgermeister Reinhand Müller gerne an, welcher sich wie selbstverständlich im T-Shirt „seiner“ FFw zu den fürs Erinnerungsfoto versammelten Kameradinnen und Kameraden gesellte.

Sichtlich stolz posierten die meisten davon vor dem derzeit ältesten ihrer Einsatzfahrzeuge. Wehrführer Ahrens zählte zusammen 44 Aktive in der Einsatzabteilung und 10 in der seit dem letzten Jahr wieder wachsenden Jugendfeuerwehr, welche von 1974 bis 2000 („Geburtenknick“) praktisch die verlässlichste Nachwuchsquelle der Einsatzkräfte war. Heute sei wieder jeder zehnte der 600 Einwohner der Gemeinde Tessenow in der Freiwilligen Feuerwehr, resümierte Bürgermeister Müller und gab seinem Gemeindewehrführer Recht, der dafür den Erhalt beider traditionsreicher Feuerwehrstandorte in Tessenow und Dorf Poltnitz mitverantwortlich macht. Christian Ahrens seinerseits schwärmte geradezu von Zusammenhalt und Einsatzfreude seiner Truppe: „Alle ziehen mit – selbst bei Lehrgängen!“

In Sachen finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde könne sich die FFw Tessenow „nur glücklich schätzen“, meinte der junge Wehrführer und nannte konkrete Beispiele jüngst erneuerter Ausrüstung von Kleidung und Fahrzeugen über Funkgeräte bis hin zum Stromerzeuger. Auch wenn das haushaltstechnisch äußerst kraftaufwändig sei, könne und wolle man in Bezug auf die Freiwillige Feuerwehr keinerlei Abstriche zulassen, denn sie sei auch über die Familien „Rückgrat“ des Gemeindelebens, betonte der Bürgermeister und erwähnte nur beispielhaft den maßgeblichen Anteil der Kameradinnen und Kameraden etwa an lebendigen örtlichen Traditionen. „Ohne unsere Floriansjünger gäb‘s praktisch kein Dorfleben“, brachte Reinhard Müller seine Überzeugung auf den Punkt, ausdrücklich ohne das übrige ehrenamtliche Engagement zu schmälern.

Den Wettstreit beim Eldenburg-Lübzer Amtsfeuerwehrtreffen in Dorf Poltnitz entschied übrigens die 2. Mannschaft der FFw Werder für sich vor Passow und Granzin. Gastgeber Tessenow errreichte einen guten 4. Rang, gefolgt von Suckow, Gischow, Siggelkow, den Lübzer Feuerwehrmännern, Werders 1. Riege und den Feuerwehrfrauen aus Lübz, berichtete Amtswehrführer Danilo Urbutat. Laut Amtsjugendwart Sebastian Breuel siegte bei den Jugendfeuerwehren die Vertretung aus Siggelkow vor Lübz, so dass sich beide Teams für den Kreisausscheid in Goldberg am kommenden Samstag qualifizierten. Auf den Rängen folgten Marnitz, Werder, Tessenow und Suckow.