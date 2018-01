Parchim : Sie holen Brennholz aus dem Wald

Interesse an Lehrgängen für Motorkettensägen ist ungebrochen. Mehrere Kurse an der Kreisvolkshochschule sind ausgebucht.

von Michael Beitien

31. Januar 2018, 05:00 Uhr

Die Säge kreischt im Wald bei Kiekindemark. Hier schult Matthias Holzmann (58) acht Männer im Umgang mit der Motorkettensäge. Nach einem Tag mit theoretischem Unterricht in den Räumen der Volkshochschule geht es am Morgen des zweiten Tages an die Praxis. Jeder der Männer muss zeigen, dass er die Theorie beherrscht und mindestens einen Baum ordnungsgemäß fällen, ihn entästen und aufbereiten.

„Wir heizen komplett mit Brennholz“, sagt Florian Haecker aus Plauerhagen, einer der Lehrgangsteilnehmer. Und das betrifft mehrere Haushalte. Mit sieben bis acht Mann geht die Familie regelmäßig in den Wald, um Brennholz zu machen.

Eckhard Adrian aus Grebbin hat einen Kamin zuhause. Künftig will er das Holz nach Absprache mit dem Förster selbst aus dem Wald holen. Auch Wolfgang Wanckel aus Siggelkow will in Zukunft selbst Brennholz für den Kamin werben. „Aus Spaß an der Freude“, wie er sagt.

Für sogenannte „Selbstwerber von Brennholz“ und selbstverständlich für gewerbliche Nutzer ist der Erwerb eines Berechtigungsscheins für die Motorkettensägenführung seit vielen Jahren verpflichtend.

Er habe gedacht, dass der Boom nachlässt, sagt Kursleiter Matthias Holzmann. Doch es finden sich immer wieder neue Interessenten, die gerne in den Wald gehen, um Holz zu machen und auch die Natur zu genießen. Eine ganze Reihe von Anbietern gibt es für den Kurs. Holzmann, studierter Forstwirt aus Lübtheen, leitet Ausbildungskurse an der Volkshochschule. Umgang, Wartung und Pflege der Kettensäge, Sicherheitsbestimmungen, Fällen, Entasten, Aufarbeiten von Bäumen, Aufbereiten von Windwurf, Holzarten und Verwertung stehen im Mittelpunkt. Zu dem praktischen Teil beim jüngsten Kurs im Wald bei Kiekindemark hatte Holzmann wieder verschiedene Gerätschaften mitgebracht, die sinnvoll beim Holzmachen sind. Zum Beispiel einen Fällhebel.

Als Helfer zur Seite stand dem Kursleiter an diesem Tag Daniel Ziegler aus Lübtheen. Er selbst ist im Garten- und Landschaftsbau tätig und muss so im Beruf mit der Kettensäge arbeiten. Den Schein, den er für die gewerbliche Nutzung benötigt, konnte er allerdings nicht in einem Zwei-Tage-Kurs machen. Der Lehrgang hat eine ganze Woche gedauert.

Es gibt recht wenige Unfälle mit Kettensägen. Wenn sie vorkommen, sind sie aber meist schwer, sagt Holzmann. Richtig gefährlich ist es, wenn mit der Säge über Augenhöhe gearbeitet wird und man die Gewalt verliert.

In der nächsten Zeit führt Matthias Holzmann noch eine Reihe von Motorkettensägenlehrgängen an der Volkshochschule des Landkreis Ludwigslust-Parchim durch. Die meisten sind allerdings bereits ausgebucht, erfuhr SVZ gestern in der Bildungseinrichtung. Chancen auf Teilnahme gibt es noch beim Lehrgang am kommenden Wochenende (3./4. Februar) in Ludwigslust. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 03871-7224301 möglich.