Groß Godems : Sie sind jetzt Kneippianer

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Beitien 1 von 2

„Ihr dürft euch jetzt ganz stolz Kneippianer nennen!“ Mit diesen Worten verabschiedete am Donnerstag Regine Frericks, Leiterin der Grundschule Groß Godems, die Kinder in die Pfingstferien. Beate Möller, Geschäftsstellenleiterin des Kneipp-Landesverbandes überreichte zuvor die Plakette: die Godemser ist als Kneipp-Schule zertifiziert. Sie ist damit nach Schulen in Wöbbelin, Rostock, Groß Gievitz (bei Waren-Müritz) und Mestlin die fünfte Bildungseinrichtung im Land und die 34. in Deutschland mit dieser Anerkennung.

Ende 2015 hatten die Lehrerinnen Regine Frericks, Susanne Kanert, Silva Ott und Rena Janz das Zertifikat als Kneipp-Pädagogen erworben. Mindestens seit anderthalb Jahren leben sie in der Schule nach den Kneippschen Prinzipien. Tautreten und Armbäder gehören längst zum Schulalltag, ebenso wie beispielsweise Yoga und Luftduschen. Anfang Mai hatte Beate Möller vom Kneipp-Bund die Schule unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Alle Anforderungen an die Zertifizierung sind erfüllt.

Auch bei der gestrigen Kindertagsfeier war der Kneippsche Gedanke gegenwärtig. Einem gesunden Frühstück folgte viel Bewegung. Dabei lebten auf dem Schulhof viele alte Spiele wieder auf, die die Lehrerinnen noch aus ihrer Kindheit kennen. Regine Frericks ist den vielen fleißigen Helfern dankbar, die auch gestern wieder aktiv waren - sprich den Eltern.

Der neue Schulfördervereinsvorsitzende Marcel Lange überreichte ein Foto einer Indoor-Kletterburg. Sie soll bei schlechtem Wetter im Schulgebäude genutzt werden. Eigentlich sollte das Spielgerät gestern schon da sein, aber es gab Lieferprobleme.

von Michael Beitien

erstellt am 02.Jun.2017 | 05:00 Uhr