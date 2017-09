Parchim : Sonnabend große Stöbermeile

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

von Christiane Großmann

erstellt am 20.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Am Sonnabend dieser Woche verwandelt ein kleiner Verein im Bunde mit einer riesigen Helferschar die Parchimer Stadthalle erneut in einen gigantischen Secondhand-Shop: Die Pütter Mütter organisieren ihren legendären Flohmarkt „Alles rund ums Kind“. Er findet zum nunmehr 18. Mal statt. Fünf Stunden am Stück haben (werdende) Eltern, Großeltern und andere Besucher am 23. September wieder die Möglichkeit, nach schicken Kindersachen aus zweiter Hand Ausschau zu halten. Im Angebot ist von der Mütze bis zur Skihose alles, was in den kommenden Monaten schön warm hält. Denn der Herbst klopft bereits an und der nächste Winter kommt bestimmt. Um 10 Uhr öffnen sich am Sonnabend die Türen zur Stöbermeile. Für werdende Mütter ist bereits eine halbe Stunde eher Einlass.

So um die 50 bis 60 Freiwillige schlagen sich auch diesmal wieder das Wochenende um die Ohren, damit die Stöbermeile organisatorisch rund läuft. Sie alle tun das ehrenamtlich und für die gute Sache. Denn der Erlös aus den Startergebühren und Spenden fließt in gemeinwohlorientierte Projekte im Kinder- und Jugendbereich.