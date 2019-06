Parchim : Sozialberatung im Rathaus

von svz.de

Probleme mit der Grundsicherung, Renter oder den Antrag auf eine Schwerbehinderung zu lösen: Dabei will der Sozialverband VdK des Landes helfen. Am Mittwoch, 10. Juli, bietet der Ortsverband wieder eine offene und kostenlose Sozialberatung an. Interessierte können das Angebot im Rathaus in der dritten Etage in der Zeit von 9 bis 11 Uhr nutzen. Auch in Fragen der Pflegeversicherung sind die Mitglieder des Sozialverbandsgeschult. Der VdK ist mit zwei Millionen Mitgliedern der größte Verband seiner Art in Deutschland und engagiert sich für soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und gegen soziale Benachteiligung.