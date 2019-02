Parchim : Sprechstunde zu Fragen rund um Europa

Das Europa-Informationszentrum „Europe Direct“ lädt am kommenden Donnerstag von 10 bis 16 Uhr zur Beratungsstunde ins Parchimer Stadthaus ein.

05. Februar 2019, 13:32 Uhr

Das Europa-Informationszentrum „Europe Direct“ lädt am kommenden Donnerstag von 10 bis 16 Uhr zur Beratungsstunde ins Parchimer Stadthaus ein. Diesmal soll es schwerpunktmäßig um das Thema Unionsbürgerschaft gehen. Welche Rechte erwachsen den Bürgern in der EU daraus? Welchen Schutz können sie dadurch im Ausland erfahren? Und wie kann man durch die EU-Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt anderer Mitgliedsstaaten Fuß fassen? Interessierte sind eingeladen, das Informationsangebot wahrzunehmen. Auch individuelle Gesprächstermine können im Vorfeld vereinbart werden. Dies ist möglich unter der Nummer des Informationszentrums: 0381/ 4031450, oder per Mail an europa@eiz-rostock.de