von svz.de

01. März 2019, 09:25 Uhr

Fragen zur Rente und den Bescheiden können sich Einwohner aus der Region zwei Mal im Monat im Parchimer Rathaus am Schuhmarkt beantworten lassen. Die Deutsche Rentenversicherung hält am ersten und dritten Dienstag eines Monats, also am 5. und 19. März, wieder Sprechtage in Raum 113 ab. Eine vorherige Anmeldung unter der Nummer 0385/57580 ist erforderlich.