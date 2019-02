Parchim : Stadt mit Gästeführern erkunden

Parchimer Gästeführer laden wieder zu einem Gratis-Rundgang durch ihre Stadt ein.

von svz.de

08. Februar 2019, 11:30 Uhr

Parchimer Gästeführer laden wieder zu einem Gratis-Rundgang durch ihre Stadt ein. Anlass ist der Weltgästeführertag, der 2019 am vierten Februar-Sonntag begangen wird. Am Treffpunkt Moltkedenkmal, Ausgangspunkt fast aller Rundgänge durch Parchims Historie, erwarten am 24. Februar Wolfgang Westphal als Rudolf Tarnow, Steffi Schröder als Mittelalterfrau, Bärbel Rücker in Mecklenburgischer Tracht, Frank Grohmann als Oberleutnant von Unger aus dem Dragoner-Regiment Nr.18 sowie Mark Riedel als Graf von Moltke Interessierte, um mit ihnen auf den Spuren der Stadtgeschichte zu wandeln. Die Touren starten um 10 Uhr.