Parchim : Stadt und Kreis reichen sich die Hand

Erstes Diensttreffen mit einem Stadtoberhaupt führte Landrat Stefan Sternberg gestern ins Büro von Bürgermeister Dirk Flörke

von Carlo Ihde

17. Oktober 2018, 12:38 Uhr

Rathaus und Landratsamt liegen in Parchim in Luftlinie nur 900 Meter auseinander. Dass die Wege in Zukunft kurz sind, dafür könnte auch ein Dienstfahrrad sorgen. Eine elektrische Variante davon gibt es in der Kreisverwaltung in der Putlitzer Straße. „Damit bin ich dann schneller bei Ihnen“, sagt der neue Landrat Stefan Sternberg bei seinem Antrittsbesuch beim Parchimer Stadtoberhaupt. „Es war mein Wunsch, mit dem ersten Besuch im Parchimer Rathaus ein deutliches Zeichen an die Kreisstadt zu senden, dass der Landrat hier vor Ort ist“, sagte Stefan Sternberg. Zwar gibt es auch einen Verwaltungssitz in Ludwigslust und mit den Beigeordneten des Landrates gibt es eine rotierende Besetzung, aber, so Sternberg „der Schreibtisch des Landrates steht in Parchim.“ Beide Verwaltungschefs sind sich nicht unbekannt, haben in den Vorjahren im Bereich der Wirtschaftsförderung auch jenseits der alten Kreisgrenzen zusammengearbeitet. Parchim sei als größte Stadt im Kreis und als wirtschaftlich starker Standort , „da wollen wir in Zukunft weiter und vielleicht noch stärker zusammenarbeiten“, blickt Sternberg voraus. Die parteipolitischen Erwägungen aus dem Wahlkampf sind längst vergessen. „Wir beide haben uns nie hinter unserem Parteibuch versteckt, wir wollen etwas für die Menschen bewegen“, so Flörke. Eines der nächsten Themen, über das sich Kreis und Kommune abstimmen müssen, sind die steuerlichen Voraussetzung für den Parchimer Schlachthof. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, aber ich beneide Sie nicht um Ihre Aufgaben“, sagte Flörke. Gastgeschenke wurden gestern auch ausgetauscht. Einen Kopf von Freiherr von Moltke aus Ton gab es für Sternberg, der wiederum brachte Flörke eine Kiste Grabower Küsschen aus seiner Heimatstadt mit.

Als nächstes möchte Sternberg die Stadtpräsidentin um eine Redezeit vor der Parchimer Stadtvertretung ersuchen, um den Schulterschluss der Verwaltungsspitzen zu verdeutlichen. Noch weiter in die Zukunft geblickt, könnte eine gemeinsame Feier anlässlich der zehnjährigen Kreisfusion im Jahr 2021 in Parchim organisiert werden.