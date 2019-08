von Marlena Petersen

09. August 2019, 05:24 Uhr

Am 20. August wird die Stiftstraße in Parchim von 9 bis 17 Uhr halbseitig gesperrt. Die Verkehrseinschränkung erfolgt aufgrund des Anlieferns von Maschinen sowie der Lagerung von Baumaterialien. Das Parken in diesem Bereich ist für den Zeitraum untersagt, wie die Verkehrsbehörde mitteilt.