Reigen der diesjährigen Erntefeste in der Region startet am Sonnabend

von svz.de

28. August 2019, 12:00 Uhr

In Stolpe startet am Sonnabend, 31. August, um 15 Uhr der Reigen der diesjährigen Erntefeste in der Region. In der Godemser Straße formiert sich ein Umzug, der dann über die Parchimer und Mühlenstraße nach Granzin und Barkow wieder zurück zum Stolper Agrarhof von Bernd Pahl führt.