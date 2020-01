Parchim : Straßensperrung ab Montag

von Katja Frick

04. Januar 2020, 05:00 Uhr

Ab Montagvormitttag, dem 6. Januar, ist die Straße Am Mühlenberg zwischen Moltkeplatz und Blutstraße gesperrt. Das teilte ein Sprecher der Firma MUT Kommunalbau Ludwigslust mit, die die Arbeiten ausführt. „Wir warten noch den Schulbusverkehr ab“, so der Sprecher. Danach gibt es bis Mitte Juni an dieser Stelle kein Durchkommen mehr. Grund dafür sind die angekündigten Bauarbeiten. Die Firma wird das jetzige Kopfsteinpflaster ersetzen mit Steinen, die denen in Richtung Kreuztor angepasst sind. Außerdem werden die Gas- und Wasserleitungen erneuert sowie die Ab- und Regenwasserkanäle. Auch die Gehwege werden erneuert. Von Juni bis Mitte November 2020 ist der zweite Bauabschnitt zwischen Blutstraße und Kreuztor geplant. Insgesamt wird es dann drei barrierefreie Straßenübergänge geben.