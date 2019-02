Domsühl : Streuobstwiese mit kleinem Park

Die Gemeinde Domsühl hatte angesichts ihrer finanziellen Situation im vergangenen Jahr den Schwerpunkt auf kleinere Projekte gelegt.

von svz.de

07. Februar 2019, 09:46 Uhr

Die Gemeinde Domsühl hatte angesichts ihrer finanziellen Situation im vergangenen Jahr den Schwerpunkt auf kleinere Projekte gelegt. So wurde gemeinsam mit dem ortsansässigen Unternehmen Mecklenburger Landpute eine Fläche an der Kastanienallee urbar gemacht. In diesem Jahr nun soll hier eine Streuobstwiese mit einem kleinen Park angelegt werden. Da die Gemeinde sowohl für die Obstbäume als auch das Saatgut Sponsoren finden konnte, kann der Haushalt im Wesentlichen geschont werden. Bürgermeister Hans-Werner Beck hob beim Neujahrsempfang (Siegrun) Lübke und die Singegruppe hervor, die allein 300 Euro für das Projekt beisteuerten.